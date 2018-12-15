Hemşirenin şırıngalı intiharı

HASAN ERYILMAZ-İHA- Malatya'da bir hemşire henüz belirlenemeyen bir nedenle koluna şırıngayla bilinmeyen bir madde enjekte ederek intihar etti.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Özlem İlhan'a ziyaret giden hemşire arkadaşı İlhan'ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı olan genç hemşire ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özlem İlhan kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

30 yaşındaki Özlem İlhan hemşirenin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.