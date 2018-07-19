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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:02

İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı

Malatya’da kontrole takılan 4 İranlının bulunduğu araçta yapılan aramalarda su borusuna gizlenmiş metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirildi.

İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkış noktalarında yapılan kontroller esnasında yabancı plakalı bir araç durduruldu. İran plakalı araçta bulunan 2’si kadın 4 kişinin davranışlarından şüphelenen ekipler araçta kapsamlı arama yaptı. Otomobilin torpido ve bagajında yapılan aramalarda aracın yedek parçası süsü verilen su borusu içerisine zulalanmış vaziyette 6 ayrı paket içerisinde yaklaşık 1 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ile 114 gram reçine halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Araçtaki İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



İHA
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