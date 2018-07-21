Asayiş-44:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 08:16

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Malatya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir başka minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza 4’ü ağır 12 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
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Edinilen bilgilere göre Kütahya’dan gelerek Diyarbakır’a seyir halinde olan 23 LF 404 plakalı minibüs, çevre yolu İstasyon kavşağı içerisinde 44 DP 775 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisine sıkışan bazı yaralıların itfaiye tarafından çıkarıldığı kaza da durumu ağır olan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Mehmet Emre (23),Ümit Aydın (20),Mehmet Sıddık Bayhan (35),Ömer Çakan (51),Mustafa Tezcan (43),Ramazan Ecer (34), Hamza İz (45),Cebrail Demir ( 21) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alıntına alındı.

Kaza nediyle trafik bir süre aksarken hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.



İHA
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