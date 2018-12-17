İşyerine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

HASAN ERYILMAZ/ Malatya’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,İnönü Mahallesi Abdulkadir Eriş Caddesi üzerinde bulunan A.Y.'ye ait iş yeri önüne gelen M.C. yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine kuruşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu belirtilen A.Y. bacaklarına ve sırtına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 3'ü dolu 5 tüfek kartuşu bulunurken A.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



