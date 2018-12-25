Jandarmadan. “Kış Lastiği Denetimi” Trafik Uygulaması

Uygulama neticesinde; (1.646) araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan (73) sürücüye, (24.588) TL. Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, (18) araç trafikten men edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Malatya'da Jandarma Trafik Timleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kurallara uymayan 73 sürücüye 24 bin 588 TL ceza kesti.
Uygulama neticesinde; (1.646) araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan (73) sürücüye, (24.588) TL. Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, (18) araç trafikten men edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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