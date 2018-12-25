Jandarmadan. “Kış Lastiği Denetimi” Trafik Uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklama,

"Soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaları en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde sürekli denetim algısı yaratılması amacıyla, Malatya İl J.K.lığına bağlı Jandarma Trafik Timlerince 20, 21 ve 22 Aralık 2018 tarihlerinde Saat:08.00-10.00, 12.00-14.00 ile 15.00-16.30 arasında kış lastiğine yönelik özel denetim faaliyeti icra edilmiştir.

Uygulama neticesinde; (1.646) araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan (73) sürücüye, (24.588) TL. Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, (18) araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)