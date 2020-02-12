KAAN Projesi 2 Mart'da Malatya'da Hayata Geçecek

Malatya'da, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimlerinin devam ettiği ve proje kapsamında özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimin tamamlanmasını müteakip 2 Mart'dan itibaren KAAN projesinin MALATYA'da hayat geçeceği bildirildi.

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere, devamında görev yaptıkları tüm alanlarda, amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak,

Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” 05 Kasım 2018 tarihli Bakanlık Makamının Olur’u alınmıştır.

Pilot uygulama ili olarak seçilen İstanbul’da proje kapsamına alınacak özel güvenlik izni verilen yerler, özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeli tespit edilmiş, eğitimler tamamlanmış ve 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya başlanılmıştır.

İstanbul ilinden başlanarak tüm Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan bu proje İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun katılımıyla İstanbul’da tanıtım ve açılışı yapılmış ve 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirilmiştir.

Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere (5) büyük şehrimiz de proje kapsamına alınarak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bu illerde uygulama başlatılmıştır. Projenin yürütüldüğü 6 ilde bugüne kadar toplamda 38.746 özel güvenlik görevlisi ve 1.953 genel kolluk personeline eğitim verilmiş olup 1.096 ayrı noktada uygulama devam etmektedir.

İstanbul İlinde Nisan ayında başlatılan projede, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde; asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, gündemimizde önemli bir yeri olan ‘‘Kadına Şiddet’’ konusunda da KAAN projesi kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görülmüştür. Projenin başlatıldığı Nisan ayından 31 Ocak’a kadar, 3.088 ihbar yapıldığı bu ihbarlardan 2.151’nın olumlu olduğu ve yapılan ihbarlar neticesinde 1.150 kişiye işlem yapıldığı tespit edilmiştir.

6 Büyük şehrimizde hayata geçirildikten sonra; projenin bir diğer adımı olan 24 büyük ilimizde de KAAN projesinin başlatılması için 16-17 Ocak 2020 tarihinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı organizesinde 24 ilin Özel Güvenlik Şubelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Ankara ilinde toplantı yapılmıştır. KAAN projesinin başlangıcından itibaren günümüzdeki işleyişi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler, sunumlar, örnekler ve anlatımlarla personelin eğitimi gerçekleştirilmiştir.

KAAN projesi ile ilgili olarak MALATYA ilimizde özel güvenlik izni alan yerler belirlenmiş, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılmış ve görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 05/02/2020 tarihinden itibaren eğitim verilmeye başlanmış olup, eğitimlerin tamamlanmasına müteakip projenin 02/03/2020 tarihinde MALATYA ilimizde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)