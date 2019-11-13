Kaçak Silah Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 13.11.2019 günü (9) adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde/İş yerlerinde yapılan aralamalarda;
➢ 4 Adet Ruhsatsız Tabanca,
➢ 1 Adet Kurusıkı Tabanca,
➢ 1 Adet Pompalı Tüfek,
➢ 22 Adet 12 kalibre Fişek,
➢ 3 Adet farklı silaha ait Şarjör,
➢ 311 Adet 9 mm çapında fişek
➢ 1,02 gram Metamfetamin
➢ 500 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)