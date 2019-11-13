Kaçak Silah Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 13.11.2019 günü (9) adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, 9 adreste yapılan operasyon ile kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.