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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:43

Kaçak Silah Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, 9 adreste yapılan operasyon ile kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak Silah Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 13.11.2019 günü (9) adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde/İş yerlerinde yapılan aralamalarda;

➢ 4 Adet Ruhsatsız Tabanca,

➢ 1 Adet Kurusıkı Tabanca,

➢ 1 Adet Pompalı Tüfek,

➢ 22 Adet 12 kalibre Fişek,

➢ 3 Adet farklı silaha ait Şarjör,

➢ 311 Adet 9 mm çapında fişek

➢ 1,02 gram Metamfetamin

➢ 500 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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