Kayısı hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

Malatya’da bir evden kayısı çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malatya’da bir evden kayısı çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kale ilçesinde bir evden 1 ton kayısı çalınmasının ardından inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerinin Malatya merkezde olduğu bilgisine ulaşan ASayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri opersyon ile şüphelileri çaldıkları kayısı ile birlikte yakaladı. Şüpheliler S. Ç., Ö. F. Ç. ve G. A. isimli şahıslar işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

MGH - Özel Haber