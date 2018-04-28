Lastiği patlayan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kaza, Malatya-Sivas karayolu Top Söğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Malatya istikametine seyir halinde olan bir minibüs lastiği patlaması sonucunda yoldan çıkarak devrildi. Kazada, Perihan S.(26), Murat T. (37) ,Mustafa A. (17), Sabiha Y. (53), Betül Y. (19),Yusuf A.(36), Berfin K.(13) ile minibüs içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yarılardan 7 kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer 6 yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi alın alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA