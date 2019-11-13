Malatya'da 9 Ton Odun Çalan Hırsızlar Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Malatya İli Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana gelen (9) ton açıktan odun hırsızlığı olayı ile ilgili olarak ekiplerimizce yapılan çalışmalarda;

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