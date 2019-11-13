Malatya'da 9 Ton Odun Çalan Hırsızlar Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Malatya İli Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana gelen (9) ton açıktan odun hırsızlığı olayı ile ilgili olarak ekiplerimizce yapılan çalışmalarda;
11.11.2019 günü saat 14.00 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehit Engin Gül sokak üzerinde çalmış oldukları odunlarla birlikte (2) şüpheli yakalanmış ve çalıntı malzemeler müştekilere teslim edilmiştir.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen (2) şüpheli Mahkemece Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakılmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)