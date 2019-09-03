Asayiş-44:
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03 Eylül 2019 Salı 13:20

Malatya'da Aranan 20 Kişi Yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 20 kişi Malatya Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Malatya'da Aranan 20 Kişi Yakalandı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 20 kişi 26 Ağustos ile 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 26.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.T. isimli şahıs 26.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 5 ay cezasından dolayı Ankara adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 26.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay cezasından dolayı Şanlıurfa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.S. isimli şahıs 26.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Mala zarar verme suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B.T. isimli şahıs 26.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Basit yaralama suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.İ. isimli şahıs 27.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Tehdit suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs 27.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Hırsızlık suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 27.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme suçundan 5 ay 4 gün cezasından dolayı Batman adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs 28.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay 25 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 29.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Basit yaralama suçundan 1yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.A.Ç. isimli şahıs 29.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Borcunun ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 29.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Dolandırıcılık suçundan 6 yıl cezasından dolayı İzmir adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.B. isimli şahıs 30.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Silahla yağma suçundan 33 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 30.08.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Battalgazi ilçesi Selçuklar Mahallesinde 22.08.2019 tarihinde nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı K.A. isimli şahıs 26.08.2019 tarihinde Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesinde 27.08.2019 tarihinde nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı S.Y. isimli şahıs 27.08.2019 tarihinde Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesinde 27.08.2019 tarihinde nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı İ.G. isimli şahıs 27.08.2019 tarihinde Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesinde 28.08.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı E.D. isimli şahıs 28.08.2019 tarihinde Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 29.08.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı M.K. isimli şahıs 29.08.2019 tarihinde Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesinde 30.08.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı C.P.K. isimli şahıs 30.08.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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