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28 Ocak 2019 Pazartesi 14:25

Malatya'da Aranan 29 Kişi Yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 29 kişi Malatya Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Malatya'da Aranan 29 Kişi Yakalandı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 29 kişi 21 ile 27 Ocak 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 21.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 21.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C.S. isimli şahıs 21.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Tehdit suçundan dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.Y. isimli şahıs 21.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 21.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Basit Yaralama suçundan 3000 T.L. para cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K isimli şahıs 22.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 10 Gün Zorlama Hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş isimli şahıs 22.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Bedelsiz Senedi Kullanma suçundan dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.N.K. isimli şahıs 22.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

09

Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 23.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 23.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Basit Yaralama suçundan 3000 T.L. para cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 8 Gün Zorlama Hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı Arapgir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Çocuğa veya Kendisini Savunamayacak Bir Kişiye veya Gebe Kadına  Eziyet Yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasından dolayı Zara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C.Y. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.N. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.M. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Mühür Bozma suçundan dolayı Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Kasten Öldürme suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan dolayı Ordu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama Hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Basit Yaralama suçundan 2240 T.L. para cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Basit Yaralama suçundan 3000 T.L. para cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ö.K. isimli şahıs 25.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 23.01.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Kumar oynamak için yer veya imkan sağlamak suçundan ifadeye yönelik Van Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 26.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H.D. isimli şahıs 26.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.D. isimli şahıs 27.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs 27.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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