Malatya'da Aranan 29 Kişi Yakalandı

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Çocuğa veya Kendisini Savunamayacak Bir Kişiye veya Gebe Kadına Eziyet Yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasından dolayı Zara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs 24.01.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.