Malatya'da Aranan 46 Kişi Yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 46 kişi Malatya Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 46 kişi 22 ile 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No Yapılan İşlemler 1 Karşılıksız yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 2 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 3 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.H. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 4 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Burhaniye Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.M.G isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.O. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.İ. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 7 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Bodrum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.H. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 8 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 9 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 10 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Devrek Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.F. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 11 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 12 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 13 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 14 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 15 Borcunu ödeme şatını ihlal suçundan 1 ay cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 16 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 17 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Baykan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ş. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 18 Mal beyanında bulunmamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 19 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.N. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 20 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Y. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 21 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.B. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 22 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 23 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 24 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 22.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 25 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 23.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 26 Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Tarsus Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K isimli şahıs 24.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 27 Ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 24.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 28 Yaralama suçundan 7 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Y. isimli şahıs 24.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 29 Yaralama suçundan 7 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 24.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 30 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 20 gün cezasından Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 25.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 31 Silahla tehdit suçundan 2 yıl 7 ay cezasından Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs 25.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 32 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 6 ay 5 gün cezasından Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 25.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 33 Gece vakti yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ü. isimli şahıs 25.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 34 Ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 1 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 26.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 35 Borcunu ödeme şartını ihlal muhalefet suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 26.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 36 Ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 8 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 26.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 37 Hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 26.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 38 Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 26.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 39 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 26.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 40 Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.B. isimli şahıs 27.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 41 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Merzifon Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.L. isimli şahıs 27.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 42 Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Y. isimli şahıs 27.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 43 Basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.O. isimli şahıs 28.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 44 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.O. isimli şahıs 28.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 45 Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 21.04.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı Y.A. isimli şahıs 22.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 46 Yeşilyurt İlçesi Akpınar Mahallesinde 26.04.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı A.A. isimli şahıs 26.04.2019 tarihinde Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)