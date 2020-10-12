Asayiş-44:
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13 Ekim 2020 Salı 10:07

Malatya'da Asayiş Uygulaması - (12.10.2020)

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 12.10.2020 günü yapılan çalışmalar sonucunda tüm asayiş konuları ile ilgili gereken işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Malatya'da Asayiş Uygulaması - (12.10.2020)
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 12.10.2020 günü yapılan çalışmalarda;

  • Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde A. K. simli şahıstan 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş,
  • Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde S.Ö isimli şahıstan 1 havalı tüfek ele geçirilmiş,
  • Hayvan pazarı civarında İ. H. İsimli şahsın yapılan sorgulama da “Malatya asliye ceza mahkemesince HIRSIZLIK” suçundan arandığı tespit edilmiş,
  • Saray Mahallesi Fuzuli Caddesinde bir ikamette fuhuş yaptığı tespit edilen bir bayan iki erkek olmak üzere toplam üç şahsa 5.750 TL idari para cezası yazılmış,
  • Bakırcılar çarşısı içerisinde kavga konusu ile ilgili birbirlerinden davacı şikayetçi olan üç şahıstan 2 kesici alet alınmış,
  • Kiltepe Mah. Paşazade Caddesi üzerinde bir şahıstan 1 havalı tabanca ele geçirilmiş, tüm konuların gereği yapılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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