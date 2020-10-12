Malatya'da Asayiş Uygulaması - (12.10.2020)

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 12.10.2020 günü yapılan çalışmalarda;
- Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde A. K. simli şahıstan 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş,
- Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde S.Ö isimli şahıstan 1 havalı tüfek ele geçirilmiş,
- Hayvan pazarı civarında İ. H. İsimli şahsın yapılan sorgulama da “Malatya asliye ceza mahkemesince HIRSIZLIK” suçundan arandığı tespit edilmiş,
- Saray Mahallesi Fuzuli Caddesinde bir ikamette fuhuş yaptığı tespit edilen bir bayan iki erkek olmak üzere toplam üç şahsa 5.750 TL idari para cezası yazılmış,
- Bakırcılar çarşısı içerisinde kavga konusu ile ilgili birbirlerinden davacı şikayetçi olan üç şahıstan 2 kesici alet alınmış,
- Kiltepe Mah. Paşazade Caddesi üzerinde bir şahıstan 1 havalı tabanca ele geçirilmiş, tüm konuların gereği yapılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)