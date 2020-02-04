Malatya'da boş evlerdeki eşyaları çalan hırsızlar yakalandı

21.11.2019 - 20.01.2020 tarihleri arasında Gazi Mahallesinde bulunan ikametten 4 adet Petek 1 adet buzdolabı 1 adet bulaşık makinesi 1 adet kombi 2 adet lcd televizyon 1 adet çamaşır makinesi 1 adet çamaşır makinesi 4 adet 6 metrekare yün halı 4 adet yolluk halı ve yaklaşık 5000 TL değerinde lokantalarda kullanılan çelik mutfak eşyası çalınma olayı,

15.11.2019- 24.01.2020 tarihleri arasında Gazi Mahallesinde bulunan ikametten 2 kanepe 2 koltuk 10 adet halı 1 adet bulaşık makinası, 1 adet çamaşır makinası 1 adet buzdolabı 1 takım salon takımı 1 adet mikro dalga fırın çalınması olayı,

15.11.2019-27.01.2020 tarihleri arası Seyran mahallesinde bulunan ikametten 1 adet buzdolabı 1adet bulaşık makinası 1 adet bisiklet, 10 torba kömür çalınması olayı,

26.01.2020 günü Hacıabdi mahallesinde bulunan ikametten 1 adet 49 inç Led tv çalınması olayı,

İlimizde son 3 ay içerisinde özellikle yaşlı vatandaşlarımızın kış aylarında yakınlarına gitmesini fırsat bilen hırsızların ikametlere giderek kapıları anahtar uydurmak suretiyle açtıkları, ikametlerde bulunan yaklaşık değeri (170.000 TL) olan beyaz eşya, televizyon, halı, kanepe, mutfak malzemesi gibi eşyaları çaldıkları tespit edilmiş, konuyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmada yaklaşık 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, gece ve gündüz yapılan takip neticesinde hırsızlık olaylarının faili (3) şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiş ve şüpheli şahıslar 31.01.2020 günü yapılan operasyonla yakalanmıştır.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen (2) şüpheli mahkemece TUTUKLANMIŞ diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmiştir.

Ayrıca şahısların çalmış oldukları malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)