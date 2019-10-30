Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 13 Gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MiT Başkanlığı’nca DEAŞ terör örgütüne yönelik 18.10.2019 günü Malatya’da (13) adrese eş zamanlı yapılan operasyonda;

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında Suriye ülkesinde askeri eğitim alarak ülkemize yönelik eylem arayışı içerisinde olan ve sözde Malatya sorumlularının da olduğu toplam (13) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca örgüt talimatı ile kurulan ve küçük yaştaki çocuklara alternatif bir okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye de operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve materyale el konulmuş,

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)