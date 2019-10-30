Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:41

Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 13 Gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MiT Başkanlığı’nca DEAŞ terör örgütüne yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 13 Gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MiT Başkanlığı’nca DEAŞ terör örgütüne yönelik 18.10.2019 günü Malatya’da (13) adrese eş zamanlı yapılan operasyonda;

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında Suriye ülkesinde askeri eğitim alarak ülkemize yönelik eylem arayışı içerisinde olan ve sözde Malatya sorumlularının da olduğu toplam (13) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca örgüt talimatı ile kurulan ve küçük yaştaki çocuklara alternatif bir okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye de operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve materyale el konulmuş,

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon Dolandırıcılığından Üç Şüpheliden Biri Tutuklandı Telefon Dolandırıcılığından Üç Şüpheliden...
Akaryakıt Hırsızlığından İki Şüpheli Tutuklandı Akaryakıt Hırsızlığından İki Şüpheli Tutuklandı
Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı
Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi
Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı Malatya'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı
Malatya'da Torbacılara Operasyon Malatya'da Torbacılara Operasyon
Malatya Emniyeti 26 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 26 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyeti 45 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 45 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya'da Telefonla Dolandırıcılık Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı Malatya'da Telefonla Dolandırıcılık Şüphelisi...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da Jandarma 11 Kilo Esrar Ele Geçirdi Malatya'da Jandarma 11 Kilo Esrar Ele Geçirdi
Malatya'da Torbacılara operasyon; 6 gözaltı Malatya'da Torbacılara operasyon; 6 gözaltı
Malatya'da Aranan 20 Kişi Yakalandı Malatya'da Aranan 20 Kişi Yakalandı
Yukarı Çık
banner687
banner691

Telefon Dolandırıcılığından Üç Şüpheliden...
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri kendilerini Polis...

Haberi Oku