Asayiş-44:
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04 Temmuz 2019 Perşembe 14:24

Malatya'da Eğlence Yerlerinde Denetim Yapıldı.

Malatya'da 11 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik olarak denetim yapıldı.

Malatya'da Eğlence Yerlerinde Denetim Yapıldı.
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03.07.2019 günü Saat: 22:00-24:00 saatleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Battalgazi Belediyesi ekiplerinin katılımıyla toplam (85) kişiden oluşan bir ekiple ilimiz Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak, Mücelli Caddesi, Nasuhi Caddesi, Halep Caddesi, Büyükhüseyinbey Mahallesi, Cezmi Kartay Caddesi ve Akpınar meydanı ve civarında bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik olarak (11) işyerinde yapılan denetim ve kontrollerde;

(279) şahsın GBT kontrolü yapılmış, (1) şahsın basit yaralama suçundan arandığı tespit edilmiş ve gerekli yasal işlem yapılmıştır. (1) adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirilmiştir.

(3) işyerinde kapalı alanda sigara içildiği tespit edilmiş ve 4207 sayılı kanun kapsamında gerekli işlemler yapılmıştır. (51) şahsın SGK girişinin olmadığı tespit edilmiş ve gerekli yasal işlemler yapılmıştır. (6) işyerinin canlı müzik ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. (3) işyerinin Vergi Levhası ve adisyon fişinin eksik olduğu tespit edilmiş ve ilgili kurum görevlilerince gerekli işlemler yapılmıştır. (3) işyerinin ÖKC fişinin eksik olduğu tespit edilerek ilgili kurum görevlilerince gerekli işlemler yapılmıştır. (5) işyerinin İşletme Kayıt belgesinin bulunmadığı tespit edilmiş ve ilgili kurum görevlilerince gerekli işlemler yapılmıştır. (3) işyerinin Ödeme Kayıt cihazının eksik olduğu tespit edilerek ilgili kurum görevlilerince gerekli işlemler yapılmıştır. (1) işyerinin Maliye kaydı bulunmadığından iş yeri açma ruhsatının geçersiz olduğu, (1) işyerinin ise ruhsatsız olduğu tespit edilerek ilgili kurum görevlilerince gerekli işlemler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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