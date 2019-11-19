Malatya'da Gasp, Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro amirliği ekipleri Gasp, Uyuşturucu ve Fuhuş operasyonları gerçekleştirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklama;

"13/11/2019 tarihinde meydana gelen araç kurşunlama olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda;

Olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliği ve kullandığı araç tespit edilmiş, Olay ile ilgili Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren beyaz renkli minibüs Battalgazi Kavşağında Şüpheli şahıs ile birlikte Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanmış. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 12 adet mermi ele geçirilmiş Olay ile ilgili Tahkikat devam etmektedir.

Asayiş Şube Müdürlüğü PENÇE timlerimizce yapılan çalışmalarda:

(1)- 17.11.2019 tarihinde İnönü Caddesi Kiğılı Pasajı önünde durumundan ve hareketlerinden şüphelenip durdurulan bir şahıstan (3.60 gr Kubar esrar maddesi) ele geçirilmiştir.

(2)- Dabakhane Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tek parça halinde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir.

(3)- 17.11.2019 günü Hakkında Malatya Ağır Ceza mahkemesince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezası ve Doğanşehir Sulh Ceza Hakimliğince kamu malına zarar verme suçundan aranması bulunan A.K isimli şahıs (1) adet tabanca ve bu tabancaya ait (12) adet fişekle yakalanmıştır.

(4)- Hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemesince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçlarından 8 Yıl 4 Ay hapis cezası ile 2 adet Aranma kaydı bulunan F. A isimli şahıs yakalanmıştır.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan çalışmalarda;

17.11.2019 tarihinde sorumluluk bölgemizde bulunan bir adreste Fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine iki şüpheli hakkında fuhuş konusu ile alakalı olarak gerekli idari işlem yapılarak toplamda 3000 TL idari para cezası uygulanmış, Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılmıştır."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)