Malatya'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı

Genel Asayiş ve Kamu Düzeninin devamının sağlanması amacıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-4) adı altında 14.10.2019 günü 08:00-10:00, 12:00-15:00 ve 15:30-18:00 ile 22:00-24.00 saatleri arasında Malatya ilinde toplam (161) Ekip ve (950) personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda;

(3949) şahsın GBT kontrolü yapılmış,

Aranması bulunan (3) şahıs yakalanmıştır.

(299) araç kontrol edilmiş, (4) araca (3055) TL Cezai İşlem Uygulanmış, (2) araç Trafikten men edilmiştir.

(262) Umuma açık işyeri kontrol edilmiş,

(11) iş yerine cezai işlem uygulanmış olup, (1) şahıs gözaltına alınmıştır.

(230) gr Sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)