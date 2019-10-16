Malatya'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı

Genel Asayiş ve Kamu Düzeninin devamının sağlanması amacıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-4) adı altında 14.10.2019 günü 08:00-10:00, 12:00-15:00 ve 15:30-18:00 ile 22:00-24.00 saatleri arasında Malatya ilinde toplam (161) Ekip ve (950) personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda;
- (3949) şahsın GBT kontrolü yapılmış,
- Aranması bulunan (3) şahıs yakalanmıştır.
- (299) araç kontrol edilmiş, (4) araca (3055) TL Cezai İşlem Uygulanmış, (2) araç Trafikten men edilmiştir.
- (262) Umuma açık işyeri kontrol edilmiş,
- (11) iş yerine cezai işlem uygulanmış olup, (1) şahıs gözaltına alınmıştır.
(230) gr Sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)