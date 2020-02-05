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05 Şubat 2020 Çarşamba 13:46

Malatya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara, Likiti ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve sahte alkollü içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara, Likiti ve Sahte İçki Ele Geçirildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

04.02.2020 tarihinde, Gümrük kaçağı tütün mamülleri ve alkol ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan aramalarda;

  • 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara
  • 63 adet elektronik sigara likiti
  • 20 adet 0,5 litrelik pet şişelerde toplam 10 litre sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.

Şüpheli 2 şahsa "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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