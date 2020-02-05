Malatya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara, Likiti ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;
04.02.2020 tarihinde, Gümrük kaçağı tütün mamülleri ve alkol ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan aramalarda;
- 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara
- 63 adet elektronik sigara likiti
- 20 adet 0,5 litrelik pet şişelerde toplam 10 litre sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.
Şüpheli 2 şahsa "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)