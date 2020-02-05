Malatya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara, Likiti ve Sahte İçki Ele Geçirildi

04.02.2020 tarihinde, Gümrük kaçağı tütün mamülleri ve alkol ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan aramalarda;

Malatya’da gümrük kaçağı elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve sahte alkollü içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

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