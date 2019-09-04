Malatya'da Jandarma 11 Kilo Esrar Ele Geçirdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan Battalgazi ilçesi Ağılyazı mahallesinde eş zamanlı aramalarda 11 kg Kubar Esrar, 2 Bin 20 kök Kenevir bitkisi, 2 Ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Malatya ili ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, 03 Eylül 2019 günü Battalgazi ilçesi Ağılyazı mahallesinde ikamet eden (2) şahsa ait ev ve bahçede eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, (11) kg kubar esrar, (2.020) kök kenevir bitkisi, (2) adet ruhsatsız av tüfeği ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir,

Adli makamların talimatı doğrultusunda ele geçirilen kubar esrar ve kenevir bitkisi yakılarak imha edilmiş, suç unsuru malzemelere el konulmuş olup, olay şüphelileri yakalanarak göz altına alınmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)