Malatya'da Jandarmadan Şok Huzur Uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına jandarma tarafından yol kontrol ve araması ile umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Kaçakçılık, İstihbarat, Trafik, Olay Yeri İnceleme, TEM ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinin katılımıyla düzenlenen uygulamada 2 bin 280 şahıs ile 960 araç sorgulandı. 110 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada yapılan arama, sorgulama ve kontrollerde ise 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 10 araca 2 bin 865 TL ceza kesildi.

"Malatya İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında; milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların takibi ve yakalanması, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti ve bölgede meydana gelebilecek her türlü asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suç delillerinin tespiti ve el konulması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve huzur ve güven ortamının devamını tesis etmek maksadıyla 23.12.2018 Pazar günü 11.00-13.00 / 14.00-16.00 saatlerinde “(ŞOK) Yol Kontrol ve Araması ve Umuma Açık Yerlerin Kontrolü Uygulaması ” faaliyeti icra edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri Kaçakçılık Timleri, İstihbarat Timleri, J.Trafik Timleri, Köpek Unsurları, Olay Yeri İnceleme Timleri, TEM unsurları ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinin katılımıyla icra edilen uygulamada; (2.280) şahıs, (960) araç sorgulanmış, (110) umuma açık yer kontrol edilmiştir. Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucu; (1) şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmış, (4) araç trafikten men edilmiş, (10) araca (2.865) tl. cezai müeyyide uygulanmıştır."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)