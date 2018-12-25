Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Aralık 2018 Salı 11:20

Malatya'da Jandarmadan Şok Huzur Uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına jandarma tarafından yol kontrol ve araması ile umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

Malatya'da Jandarmadan Şok Huzur Uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Kaçakçılık, İstihbarat, Trafik, Olay Yeri İnceleme, TEM ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinin katılımıyla düzenlenen uygulamada 2 bin 280 şahıs ile 960 araç sorgulandı. 110 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada yapılan arama, sorgulama ve kontrollerde ise 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 10 araca 2 bin 865 TL ceza kesildi.

"Malatya İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında; milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların takibi ve yakalanması, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti ve bölgede meydana gelebilecek her türlü asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suç delillerinin tespiti ve el konulması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve huzur ve güven ortamının devamını tesis etmek maksadıyla 23.12.2018 Pazar günü 11.00-13.00 / 14.00-16.00 saatlerinde “(ŞOK) Yol Kontrol ve Araması ve Umuma Açık Yerlerin Kontrolü Uygulaması ” faaliyeti icra edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri Kaçakçılık Timleri, İstihbarat Timleri, J.Trafik Timleri, Köpek Unsurları, Olay Yeri İnceleme Timleri, TEM unsurları ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinin katılımıyla icra edilen uygulamada; (2.280) şahıs, (960) araç sorgulanmış, (110) umuma açık yer kontrol edilmiştir. Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucu;  (1) şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmış, (4) araç trafikten men edilmiş, (10) araca (2.865) tl. cezai müeyyide uygulanmıştır."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL