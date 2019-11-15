Malatya'da Sahte Rakı ve Kaçak Sigara Operasyonu : 2 Şüpheli Gözaltında

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda el yapımı sahte(boğma) rakı imal ve satışı ile Bandrolsüz kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; 12.11.2019 ve 13.11.2019 günü yapılan 2 ayrı operasyonda el yapımı sahte(boğma) rakı imal ve satışı ile Bandrolsüz kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda,

- 338 paket değişik markalarda Bandrolsüz kaçak sigara

- 315 adet Bandrolsüz sigara sarma kağıdı

- 80 Litre el yapımı boğma rakı ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan (2) şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem yapılmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)