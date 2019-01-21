Malatya'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±

Malatya il Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼z gÃ¶revlilerince " Tarihi Eser KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± na" yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda;

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