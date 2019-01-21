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21 Ocak 2019 Pazartesi 19:12

Malatya'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±

Malatya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tarihi eser operasyonunda Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi.

Malatya'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±
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Malatya il Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gÃ¶revlilerince "Tarihi Eser KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na" yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda;

305 Adet Tarihi Eser olduÄŸu deÄŸerlendirilen metal objeler (Sikke, Tabak, Bileklik vb.) ele geÃ§irilmiÅŸ, 

(2) ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "2863 KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununa Muhalefetten" yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."



MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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