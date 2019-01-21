Malatya'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±

Malatya il Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gÃ¶revlilerince "Tarihi Eser KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na" yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda;
305 Adet Tarihi Eser olduÄŸu deÄŸerlendirilen metal objeler (Sikke, Tabak, Bileklik vb.) ele geÃ§irilmiÅŸ,
(2) ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "2863 KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununa Muhalefetten" yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)