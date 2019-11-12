Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

08.11.2019 ve 11.11.2019 günü yapılan (2) ayrı operasyon ile Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen (2) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Şüpheli şahıslara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda,

Toplam (1683) adet Tarihi Eser olduğu değerlendirilen metal objeler (Sikke, küpe, yüzük vb..) ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan (2) Şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten yasal işlem yapılmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)