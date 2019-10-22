Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınana (2) şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2683 sayılı Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen (254 adet Sikke), (2 adet Tüfek), (4 adet tabanca) ve (24,25 litre boğma rakı) ele geçirilmiştir.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesi gerçekleştirilen operasyonlarda;

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tarihi sikke, Tüfek, Tabanca ile boğma rakı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.