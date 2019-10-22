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22 Ekim 2019 Salı 15:43

Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tarihi sikke, Tüfek, Tabanca ile boğma rakı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesi gerçekleştirilen operasyonlarda;

Tarihi eser olduğu değerlendirilen (254 adet Sikke), (2 adet Tüfek), (4 adet tabanca) ve (24,25 litre boğma rakı) ele geçirilmiştir.

Operasyon kapsamında gözaltına alınana (2) şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2683 sayılı Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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