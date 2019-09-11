Malatya'da Telefonla Dolandırıcılık Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Mağdur şahıslara cep telefonu ile ulaşarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, maddi olarak dolandıran 5 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Konu ile ilgili olarak yaptığı basın açıklaması;

"11/09/2019 tarihinde mağdur şahsı cep telefonundan aramak suretiyle kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtan (5) şüpheli şahıs, mağdur vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak suretiyle ikamette bulunan Ziynet eşyalarını ve nakit parayı, poşete koydurarak belirtilen noktaya bıraktırmak suretiyle bahse konu malzemeleri alarak olay yerinden uzaklaşmışlardır. Konu ile ilgili olarak ekiplerimizce yapılan çalışmalarda;

Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen (5) şüpheli şahıs ve kullandıkları araç yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmiş ve şüpheli şahıslar Doğanşehir Sürgü kasabasında yakalanmıştır.

Araç içerisinde ve Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise mağdur vatandaşımıza ait (20 adet cumhuriyet altını, 3 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet tek küpe, 1 adet zincir kolye, 5 adet bilezik ve 2340 TL) para teslim alınmış ve müştekilere teslim edilmiştir.

(5) şüpheli şahıs 12/09/2019 günü haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için adli makamlara sevk edilmiştir."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)