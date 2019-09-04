Malatya'da Torbacılara operasyon; 6 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
04.09.2019 günü projeli dosyanın sonlandırma amacıyla ilimizde eş zamanlı yapılan operasyonda (6) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;
- 34 adet Sentetik Ecza
- 2,55 gr Metamfetamin maddesi
- 31,5 gr Toz Esrar maddesi
- 4,55 gr Sentetik Kannobinoid ( Bonzai )
- 3,5 gr Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiştir.
TCK 188 suçundan gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)