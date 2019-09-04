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04 Eylül 2019 Çarşamba 16:37

Malatya'da Torbacılara operasyon; 6 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Torbacılara operasyon; 6 gözaltı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (15) şüpheli hakkında TCK 191. Maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.

04.09.2019 günü projeli dosyanın sonlandırma amacıyla ilimizde eş zamanlı yapılan operasyonda (6) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

  • 34 adet Sentetik Ecza
  • 2,55 gr Metamfetamin maddesi
  • 31,5 gr Toz Esrar maddesi
  • 4,55 gr Sentetik Kannobinoid ( Bonzai )
  • 3,5 gr Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiştir.

TCK 188 suçundan gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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