Malatya'da Torbacılara operasyon; 6 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (15) şüpheli hakkında TCK 191. Maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.

" Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (15) şüpheli hakkında TCK 191. Maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.

" Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (15) şüpheli hakkında TCK 191. Maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.

" Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (15) şüpheli hakkında TCK 191. Maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

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