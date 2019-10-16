Asayiş-44:
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16 Ekim 2019 Çarşamba 09:54

Malatya'da Torbacılara Operasyon

Malatya'da, Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 8 şahısın gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya'da Torbacılara Operasyon
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik olarak Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (29) şüpheli hakkında işlem yapılmış, (1) şüpheli şahıs TUTUKLANMIŞTIR .

15.10.2019 günü projeli dosyanın sonlandırma çalışması kapsamında; Malatya merkezli (2) ilde (13) adreste yapılan eş zamanlı operasyonda (8) şahıs gözaltına alınmış, (1) şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Dosya kapsamında (1) şüpheli şahıs ise cezaevinde bulunmaktadır.

- Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

➡ 13,15 gr Sentetik Kannobinoid ( BONZAİ )

➡ 15,43 gr Metamfetamin maddesi,

➡ 26,75 gr Kubar Esrar maddesi,

➡ 25 adet Ecstacy hap

➡ 0.49 gr Toz halinde Ecstacy maddesi,

➡ 9 adet Satışı İzne Tabi Uyuşturucu Etkisi Yaratan hap,

➡ 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,

➡ 5700 TL para ele geçirilerek el konulmuştur.

TCK 188. Maddesi kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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