Malatya'da Torbacılara Operasyon

15.10.2019 günü projeli dosyanın sonlandırma çalışması kapsamında; Malatya merkezli (2) ilde (13) adreste yapılan eş zamanlı operasyonda (8) şahıs gözaltına alınmış, (1) şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Dosya kapsamında (1) şüpheli şahıs ise cezaevinde bulunmaktadır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik olarak Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (29) şüpheli hakkında işlem yapılmış, (1) şüpheli şahıs TUTUKLANMIŞTIR .

Malatya'da, Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 8 şahısın gözaltına alındığı bildirildi.

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