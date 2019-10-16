Malatya'da Torbacılara Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik olarak Projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda (29) şüpheli hakkında işlem yapılmış, (1) şüpheli şahıs TUTUKLANMIŞTIR .
15.10.2019 günü projeli dosyanın sonlandırma çalışması kapsamında; Malatya merkezli (2) ilde (13) adreste yapılan eş zamanlı operasyonda (8) şahıs gözaltına alınmış, (1) şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Dosya kapsamında (1) şüpheli şahıs ise cezaevinde bulunmaktadır.
- Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;
➡ 13,15 gr Sentetik Kannobinoid ( BONZAİ )
➡ 15,43 gr Metamfetamin maddesi,
➡ 26,75 gr Kubar Esrar maddesi,
➡ 25 adet Ecstacy hap
➡ 0.49 gr Toz halinde Ecstacy maddesi,
➡ 9 adet Satışı İzne Tabi Uyuşturucu Etkisi Yaratan hap,
➡ 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,
➡ 5700 TL para ele geçirilerek el konulmuştur.
TCK 188. Maddesi kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)