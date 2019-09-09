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09 Eylül 2019 Pazartesi 16:39

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya İli Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda İkişahıs üzerinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda; 05/09/2019 durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan aranmasında üzerinden, naylon poşetlere  sarılı şekilde (2) paket halinde (1)  adet (4 gram) (1) adet (136) gram Toplam (140 gram Sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirilmiştir.

07/09/2019 tarihinde yapılan çalışmalarda ise durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan aranmasında (74 adet kullanımı reçeteye tabi hap) ele geçirilmiştir.

Yapılan iki çalışma kapsamında gözaltına alınan (2) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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