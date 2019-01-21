Malatya'da uyuÅŸturucu operasyonu

Battalgazi ilÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze baÄŸlÄ± ekiplerimizce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ve Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde sorumluluk bÃ¶lgemizde bulunan bir adreste Ã§ok sayÄ±da uyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± hap ve silah olduÄŸu bilgisi alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan arama kararÄ±na istinaden sÃ¶z konusu ikamette yapÄ±lan aramada;

Toplamda (8209) Adet UyuÅŸturucu ve UyarÄ±cÄ± Hap, (1) adet ruhsatsÄ±z otomatik av tÃ¼feÄŸive bu tÃ¼feÄŸe ait ÅŸarjÃ¶r ve 4 adet dolu fiÅŸek Ele geÃ§irilmiÅŸ aramada Ã§Ä±kan malzemeler geÃ§ici olarak muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan (1) ÅŸÃ¼pheliÃ§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸ veilimiz E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna teslim edilmiÅŸtir.

MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)