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21 Ocak 2019 Pazartesi 19:29

Malatya'da uyuÅŸturucu operasyonu

Malatyaâ€™da uyuÅŸturucu ticaretine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 8 bin 210 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.

Malatya'da uyuÅŸturucu operasyonu
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Battalgazi ilÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze baÄŸlÄ± ekiplerimizce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ve Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde sorumluluk bÃ¶lgemizde bulunan bir adreste Ã§ok sayÄ±da uyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± hap ve silah olduÄŸu bilgisi alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan arama kararÄ±na istinaden sÃ¶z konusu ikamette yapÄ±lan aramada;

Toplamda (8209) Adet  UyuÅŸturucu ve UyarÄ±cÄ± Hap, (1) adet ruhsatsÄ±z otomatik av tÃ¼feÄŸive bu tÃ¼feÄŸe ait ÅŸarjÃ¶r ve 4 adet dolu fiÅŸek Ele geÃ§irilmiÅŸ aramada Ã§Ä±kan malzemeler geÃ§ici olarak muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan (1) ÅŸÃ¼pheliÃ§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±  mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸ veilimiz E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna teslim edilmiÅŸtir.



MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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