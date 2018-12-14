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14 Aralık 2018 Cuma 10:25

Malatya'da Uyuşturucu Ticareti yapan 11 Kişi Tutuklandı

Malatya’da Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 11 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Uyuşturucu Ticareti yapan 11 Kişi Tutuklandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması;

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan TORBACI tabir edilen SOKAK SATICILARINA yönelik olarak yapılan üç aylık çalışma sonucunda; (250) gram metamfetamin maddesi, (6) gram sentetik kannabinoid maddesi, (1) adet ecstasy hap, (40) gram esrar maddesi ele geçirilmiş, kullanıcı tabir edilen (18) şüpheliye TCK 191 (Uyuşturucu Madde Kullanmak), (5) şüpheliye TCK 188/3 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçundan olmak üzere muhtelif tarihlerde (23) şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, (5) şüpheli şahıs TUTUKLANMIŞTIR.

11/12/2018 günü planlı çalışmanın sonlandırılması amacıyla Malatya Merkezli 6 ilde (Erzurum, Gaziantep, Çorum, Kayseri, Van) eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; (11) şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada; (26) adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap,  (124) adet ecstasy hap, (1) adet el telsizi ele geçirilmiş, Adli Makamlara sevk edilen (6) şüpheli TUTUKLANMIŞ, (5) şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest kalmış, firari konumda olan (2) şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Operasyon kapsamında toplam (33) şüpheli şahsa yasal işlem yapılmış, (5) şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, (11) Sokak Satıcısı (Torbacı) TUTUKLANMIŞTIR."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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