Malatya'da Yasadışı Bahis Gözaltı : 8 Kişi

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

İlimizde, yurtdışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen, (8) şüpheli 18.02.2020 günü yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yasadışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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