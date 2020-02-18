Malatya'da Yasadışı Bahis Gözaltı : 8 Kişi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yasa dışı bahis (7258 SKM) suçuna yönelik başlatılan projeli çalışma kapsamında;
İlimizde, yurtdışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen, (8) şüpheli 18.02.2020 günü yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)