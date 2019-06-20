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20 Haziran 2019 Perşembe 16:10

Malatya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya’da yurtdışı kaynaklı yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi,

İlimizde yurtdışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen (3) şüpheli şahsın yakalanması amacıyla 19/06/2019 günü (1)’i internet cafe olmak üzere (3) adreste yapılan operasyonda; (3) şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alınmıştır.

Yapılan aramalarda, (4 Adet Telefon), (1 Adet Tablet), (5 Adet Sim Kart), (2 Adet Hafıza Kartı), (2 Adet USB Bellek), (3 Adet Harddisk) ve (1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya (7) adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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