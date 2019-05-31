Malatya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşların Ramazan Bayramı tatili sürecini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla 31 Mayıs 2019 Cuma günü öğleden sonra 9 Haziran 2019 Pazar günü saat 24:00’a kadar Malatya merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik önlemlerine ek olarak Ramazan Bayramı tatili boyunca gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacağı bildirildi.

Asayiş Yönünden;

Alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ana caddelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı ekip sayısı arttırılarak denetim ve kontroller sıklaştırılacak, şehrin hareketli noktaları yaya devriyeler, motorize ekipler, resmi ve sivil ekipler ile çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kontrol altına alınacaktır.

Malatya halkının can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tesis edebilmek, bayram öncesi, bayram günleri ve bayram sonrası olmak üzere il merkezinde meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek ve meydana gelen olaylara ise anında müdahale etmek amacıyla; şehrin her noktasında asayiş önlemleri takviye kuvvetlerle güçlendirilecektir.

Arefe ve bayram günlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır.

Ramazan Bayramı süresince Müdürlüğümüzce muhtemel hırsızlık olaylarına karşı güvenlik tedbirleri alınacak olup, vatandaşlarımızın tatil ve alışveriş amaçlı olarak ikametlerinde bulunmamaları durumunda ikamet ve balkon kapılarını kilitlemesi, pencerelerini açık bırakmaması gibi tedbirlerin alınması konusunda duyarlı bulunmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Meydana gelebilecek Olayların önlenebilmesi amacıyla sabit ve şok uygulamalar yapılacaktır.

Trafik Yönünden;

31 Mayıs Cuma gününden başlayarak 9 Haziran Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşlarımızın bayramı aileleri ve yakınları ile birlikte güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri alınacaktır.

Arefe ve Bayram günlerinde mezarlıklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli görevlendirmeler yapılmıştır.

Bayram süresince İlimizde üzücü kazaların meydana gelmemesi için motorize trafik ekiplerimiz, MOBESE görevlilerimiz, motosikletli ekipler ve yaya görevlilerimizin yol ve trafik durumuna göre denetimleri devam edeceğinden vatandaşlarımızın seyahatleri süresince başta emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına riayet etmek gibi trafik kurallarına eksiksiz olarak uymaları gerekmektedir.

Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan E-300-23 Devlet Karayolunun İlimiz şehir merkezinden geçmesi nedeniyle yol üzerinde oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak trafik ekiplerimizce aşırı hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verilecektir.

Şehirlerarası otobüs terminalinde trafik görevlilerimiz tarafından, İlimize giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimleri yapılacaktır.

. “Trafik; Sevgi, Saygı ve Hoşgörüyle Güzeldir” anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik kural ihlallerinden kaçınmalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kendi hususi araçları ile bayram alışverişi nedeniyle trafiğin yoğun olacağı güzergâhların dışında alternatif yolları kullanmalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğu bilinci içerisinde sevdikleriyle beraber kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyoruz.

Vatandaşlarımız, meydana gelen olaylar ile ilgili ihbar ve şikayetlerini 155 Polis İmdat hattını arayarak yapabileceklerdir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)