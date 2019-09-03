Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün 2019 Ağustos Ayı Faaliyetleri

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya halkının huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2019 Yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler hakkında açıklama yaptı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2019 Yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (46) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan (6) şahıs tutuklanmış, (27) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (13) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (4) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

-FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan (1) şüpheli sahte kimlikle yakalanmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanmıştır.

-PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (2) şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (1)’i tutuklanmış, (1) şüpheli hakkında ise Adli Kontrol tedbiri uygulanmıştır.

-TKP/ML Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (4) şüpheli gözaltına alınmıştır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (142,5 Litre boğma rakı) ele geçirilmiştir.

-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında (2) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıslardan (184 adet Obje) ele geçirilmiştir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Toplam (19) operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda (33) şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan (9) şahıs hakkında TCK’nın ( 188/3-188/6 ), (24) şahıs hakkında TCK’nın (191.) maddesi kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (8) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (1) şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, (24) şahıs ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; (49 gr. Kubar Esrar), (124 gr. Toz Esrar) (8,10 gr. Metamfetamin), (75 Adet Ecstasy Hap), (105,32 gr. Sentetik Kannabinoid), (953 Adet Kullanımı Reçeteye tabi hap), maddeleri ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6 (107.131 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (239) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (27 Ruhsatsız tabanca), (25 Kuru Sıkı tabanca), (19 Av Tüfeği), (385 adet çeşitli çaplarda Fişek), (45 adet kesici alet), (28 adet Uyuşturucu Hap), (218 gr Narkotik madde), (55,5 Litre boğma rakı), (31.100 TL sahte para) ele geçirilmiş ve (3 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Ayrıca Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından, 1072 Sayılı Kanun kapsamında ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala); suçlarından (4) ayrı Adrese İşlem Yapılmış, (4) şüpheli yakalanmıştır. Kumar oyunu oynayan (3) şahsa toplam (960 TL) idari para cezası uygulanmış, Kumar oyununda kullanılan (4 Adet Paramatik cihazı) ve toplam (609 TL) para ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır,

Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı tesislere yönelik yapılan denetimlerde; (1) şahsa Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı (14.705 TL) idari para cezası kesilmiştir.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(69.298) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (4.515) araç sürücüsü ve (11.844) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (2.419.029.00 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(118 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş), (403 araç trafikten men edilmiştir). (83 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış), (88 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan), (1.247 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan), (1.204 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan), (177 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan), (80 araca fazla yolcu taşımaktan), (932 araca kırmızı ışık ihlalinden), (1.564 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama) ve (101 sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan), (15 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan) (12 araç sürücüsüne ilgili Belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan) cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (2.595) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)