Malatya Emniyeti 26 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 26 kişi 23 ile 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No Yapılan İşlemler 1 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Ç. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 2 Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 3 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.B. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 4 Hırsızlık suçundan 1 Yıl 15 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 7 Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 23.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 8 Yaralama suçundan 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.C. isimli şahıs 24.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 9 Yaralama suçundan ifadeye yönelik Kahta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 24.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 10 Mala Zarar Verme suçundan 4 Ay hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs 24.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 11 Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs 24.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 12 Yaralama suçundan ifadeye yönelik Kahta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs 24.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 13 Parada Sahtecilik suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 24.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 14 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs 25.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 15 Gece Vakti Silahla Yağma suçundan 3 Yıl 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 25.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 16 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 25.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 17 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.S. isimli şahıs 25.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 18 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs 25.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 19 Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C. isimli şahıs 26.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 20 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs 27.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 21 Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 27.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 22 Basit Yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 27.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 23 Zorlama Hapsi suçundan 3 gün hapis cezasından dolayı Bursa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 27.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 24 Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G.Ş. isimli şahıs 27.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 25 6136 S.K.M. suçundan 11 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.U. isimli şahıs 28.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 26 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs 29.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

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