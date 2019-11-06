Malatya Emniyeti 27 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 28 Ekim-03 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y.A. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Kamu Malına Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 29.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Kocaeli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Bayburt Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Görevi Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.E.İ isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Kamu Malına Zarar Verme suçundan 1 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Basit Yaralama suçundan 4 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C.Ç. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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6136 S.K.M. suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan 2 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.S. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.S. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.M. isimli şahıs 02.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 4 Yıl 9 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.C.S. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Hırsızlık suçundan 8 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 03.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.E. isimli şahıs 03.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)