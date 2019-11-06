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06 Kasım 2019 Çarşamba 13:53

Malatya Emniyeti 27 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 27 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 27 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 28 Ekim-03 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y.A. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Kamu Malına Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 28.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 29.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Kocaeli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Bayburt Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Görevi Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.E.İ isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Kamu Malına Zarar Verme suçundan 1 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Basit Yaralama suçundan 4 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C.Ç. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

6136 S.K.M. suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan 2 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.S. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.S. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 01.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.M. isimli şahıs 02.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 4 Yıl 9 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.C.S. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Hırsızlık suçundan 8 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 03.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.E. isimli şahıs 03.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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