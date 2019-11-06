Malatya Emniyeti 27 Şüpheliyi Yakaladı

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 4 Yıl 9 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 03.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.M. isimli şahıs 02.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 31.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Taksirle Bir Kişinin Yaralanması na Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Bayburt Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 30.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 28 Ekim-03 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü müze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

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