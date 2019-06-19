Malatya Emniyeti 28 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 28 kişi 10 ile 16 Haziran 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No Yapılan İşlemler 1 Hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 2 Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Gölbaşı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 3 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 4 Seyirden yasak kişilerin kolluğa müracaat etmemesi suçundan 20 gün cezasından dolay Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.İ. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 7 Aile kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs 10.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 8 Basit yaralama suçundan 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.T. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 9 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 10 6136 SKM suçundan 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 11 Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 12 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 13 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.S. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 14 5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 11.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 15 Basit yaralama suçundan 25 gün cezasından dolayı Küçükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs 12.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 16 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 12.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 17 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs 12.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 18 Alkollü araç kullanma suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 13.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 19 Yaralama suçundan 5 ay 12 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.A. isimli şahıs 13.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 20 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.G.A. isimli şahıs 13.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 21 Kumar oynamak için yer veya imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.B. isimli şahıs 13.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 22 Başkasına ait banka veya kredi kartına kullanarak yarar sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Zonguldak Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Ş. isimli şahıs 13.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 23 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Ç. isimli şahıs 13.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 24 Kaybolmuş veya hata sonucu elde edilmiş eşya hakkında tasarruf suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.C. isimli şahıs 14.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 25 Yağma suçundan 14 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 14.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 26 Güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 14.06.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 27 Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E. isimli şahıs 15.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 28 Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 11.06.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı İ.T. isimli şahıs 11.06.2019 tarihinde Yan – Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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