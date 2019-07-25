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25 Temmuz 2019 Perşembe 17:01

Malatya Emniyeti 29 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 29 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 29 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 29 kişi 16-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.S. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Y. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğü ihlali suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Silivri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.P. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

6136 SKM suçundan 1 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Çankırı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E,Ş. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Z. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ö. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.I. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay 16 gün cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ü. isimli şahıs 20.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Hakaret suçundan 3 ay cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ü. isimli şahıs 21.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.A. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.A.U. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı E.C.D. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı V.C. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı D.T. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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