Malatya Emniyeti 29 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 29 kişi 16-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.S. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 16.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Y. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğü ihlali suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Silivri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.P. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs 17.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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6136 SKM suçundan 1 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Çankırı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E,Ş. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Z. isimli şahıs 18.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ö. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.I. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 19.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay 16 gün cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ü. isimli şahıs 20.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Hakaret suçundan 3 ay cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ü. isimli şahıs 21.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.A. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.A.U. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı E.C.D. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı V.C. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 07.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı D.T. isimli şahıs 16.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)