Malatya Emniyeti 33 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 33 kişi, 17–23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan kesinleşmiş 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Cinsel Taciz suçundan dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.O. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Cinsel Taciz suçundan dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Y. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 5 Ay 1 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.D. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan kesinleşmiş 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 18.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Hırsızlık suçundan dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.O. isimli şahıs 18.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Hırsızlık suçundan dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 19.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 1 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Veya Taşıma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Hakaret suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Veya Taşıma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.G. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Şantaj suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 20.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Silahla Tehdit suçundan dolayı Yalova Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme Veya Gizleme suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.K. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 6 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.K. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Tehdit suçundan dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.P. isimli şahıs 21.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 21.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.B. isimli şahıs 21.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 21.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs 21.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.F.A. isimli şahıs 21.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.C.O. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zararına Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Kahramanmaraş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 4 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 5 Ay 16 Gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Alkollü Araç Kullanma suçundan kesinleşmiş 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 23.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 23.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)