Malatya Emniyeti 33 Şüpheliyi Yakaladı

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 5 Ay 16 Gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zararına Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Kahramanmaraş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 22.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme Veya Gizleme suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.K. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Veya Taşıma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.G. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Veya Taşıma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 20.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan kesinleşmiş 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 18.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.D. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan kesinleşmiş 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 17.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 33 kişi, 17–23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.