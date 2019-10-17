Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 35 kişi 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B.G isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Düzce Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Düzce Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.Ö isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Basit Yaralama suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Keban Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.K isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Gece Vakti Silahla Yağma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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İftira suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 08.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 08.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.S. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Silahla Tehdit suçundan 1 Yıl 6 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.S. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B.K. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Basit Yaralama suçundan 3 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C.Ç. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.E. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Silahla Yağma suçundan ifadeye yönelik Batman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Hakaret suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Dikili Ağaca Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.S. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Hırsızlık suçundan 4 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Zorlama Hapsi suçundan 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.K. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)