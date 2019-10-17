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17 Ekim 2019 Perşembe 11:07

Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 35 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 35 kişi 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B.G isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Düzce Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Düzce Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.Ö isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Basit Yaralama suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Keban Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.K isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Gece Vakti Silahla Yağma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 07.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

İftira suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 08.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 08.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.S. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Silahla Tehdit suçundan 1 Yıl 6 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.S. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B.K. isimli şahıs 09.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Basit Yaralama suçundan 3 Ay 22 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C.Ç. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.E. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Silahla Yağma suçundan ifadeye yönelik Batman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs 10.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Hakaret suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Dikili Ağaca Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.S. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Hırsızlık suçundan 4 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Zorlama Hapsi suçundan 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.K. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs 11.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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