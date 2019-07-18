Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 35 kişi 08 ile 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No Yapılan İşlemler 1 Silahla tehdit suçundan 6 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 2 Silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 3 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.K. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 4 Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.O. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5 Askeri firar suçundan ifadeye yönelik olarak Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ş. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.İ. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 7 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 8 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs 08.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 9 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 09.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 10 İzinsiz olarak ülkeye silah sokmak ihlal suçundan 8 yıl cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 09.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır 11 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Kahta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.U. isimli şahıs 09.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 12 Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kabul etmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs 09.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 13 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.T.Ç. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 14 Taksirle ölüme neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 15 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 16 Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Kırşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 17 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 18 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Z. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 19 Kasten öldürme suçundan 9 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 20 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs 10.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 21 Yaralama suçundan 11 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.T. isimli şahıs 11.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 22 Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 11.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 23 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Burhaniye Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs 11.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 24 Hırsızlık suçundan 1yıl 3 ay cezasından dolayı Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 11.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 25 Karşılıksız çek suçundan 1yıl 22 gün cezasından dolayı Konya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 11.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 26 Basit yaralama suçundan dolayı Karatepe Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 11.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 27 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 12.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 28 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Mardin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 12.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 29 Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs 13.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 30 Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.S. isimli şahıs 15.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 31 Tehdit suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 14.07.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 32 Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde 08.07.2019 tarihinde Nitelikli Dolandırıcılık suçundan dolayı M.B. isimli şahıs 08.07.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 33 Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde 06.05.2019 tarihinde Nitelikli Dolandırıcılık suçundan dolayı E.E. isimli şahıs 08.07.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 34 Battalgazi ilçesi Şıkşık Mahallesinde 13.07.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan dolayı Ş.G. isimli şahıs 13.07.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 35 Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde 14.07.2019 tarihinde Fuhuş İçin Yer Temini suçundan dolayı V.Ü. isimli şahıs 14.07.2019 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)