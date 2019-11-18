Malatya Emniyeti 38 Şüpheliyi Yakaladı

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ç. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişi 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

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