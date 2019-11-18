Malatya Emniyeti 38 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişi 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ç. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.O.D isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Samsun Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.I. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.D. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Yağma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.S. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Şanlıurfa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme suçundan 1 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.C. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Eskişehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Evi Terkeden Çocuğu Yetkili Makamlara Haber Vermeksizin Yanında Tutma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.Ö. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Yaralama suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs 15.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.S. isimli şahıs 15.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Tehdit suçundan 1 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Gaziosmanpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 15.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 17.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 17.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Bafra Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.S. isimli şahıs 15.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 16.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma veya Bulundurma suçundan ifadeye yönelik Çanakkale Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ö. isimli şahıs 10.11.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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6136 SKM suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 11.11.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 13.11.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 10.11.2019 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan Y.E.G. isimli şahıs 10.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 14.11.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan B.Y. isimli şahıs 14.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesinde 15.11.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan S.Ç. isimli şahıs 15.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 16.11.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan D.D. isimli şahıs 16.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)