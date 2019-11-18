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18 Kasım 2019 Pazartesi 14:22

Malatya Emniyeti 38 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 38 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 38 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişi 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ç. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.O.D isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 11.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Samsun Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.I. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.D. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Yağma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.S. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Şanlıurfa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 13.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme suçundan 1 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.C. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Eskişehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Evi Terkeden Çocuğu Yetkili Makamlara Haber Vermeksizin Yanında Tutma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.Ö. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 14.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Yaralama suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs 15.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.S. isimli şahıs 15.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Tehdit suçundan 1 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Gaziosmanpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 15.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 17.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 17.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ifadeye yönelik Bafra Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.S. isimli şahıs 15.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 16.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma veya Bulundurma suçundan ifadeye yönelik Çanakkale Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ö. isimli şahıs 10.11.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

6136 SKM suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 11.11.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 13.11.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 10.11.2019 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan Y.E.G. isimli şahıs 10.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 14.11.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan B.Y. isimli şahıs 14.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesinde 15.11.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan S.Ç. isimli şahıs 15.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 16.11.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan D.D. isimli şahıs 16.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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