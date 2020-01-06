Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 39 kişi 30 Aralık/5 Ocak 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Başkasına Ait Banka Kartının Kötüye Kullanılması suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.E. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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6136 S.K.M. suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.M.G isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı K.Maraş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Basit Yaralama suçundan 3 ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Basit Yaralama suçundan 1 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.E. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.P. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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6136 S.K.M. suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Yaralama suçundan 3 Yıl 1 ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.I. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Karşılıksız Çek suçundan 1 Yıl 2 ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Zorlama Hapsi suçundan 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.R. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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5607 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.İ. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Nevşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Z. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Hırsızlık suçundan 13 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E. isimli şahıs 01.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Suçluyu Kayırma suçundan 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 01.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Basit Yaralama suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Taksirle Yaralanmaya Neden Olmak suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.D. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezasından dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Tekirdağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Ş. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Askeri Ceza kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Konya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Hırsızlık suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.T.F isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Konya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Karşılıksız Çek suçundan 8 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.E. isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Zorlama Hapsi suçundan 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs 05.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesinde 05.01.2020 günü Uyuşturucu madde Bulundurmak suçundan dolayı C.K. isimli şahıs 05.01.2020 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesinde 05.01.2020 günü 6136 S.K.M. suçundan dolayı K.M. isimli şahıs 05.01.2020 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)