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06 Ocak 2020 Pazartesi 15:20

Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 39 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 39 kişi 30 Aralık/5 Ocak 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Başkasına Ait Banka Kartının Kötüye Kullanılması suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.E. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

6136 S.K.M. suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.M.G isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı K.Maraş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Basit Yaralama suçundan 3 ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 30.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Basit Yaralama suçundan 1 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.E. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.P. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

6136 S.K.M. suçundan 1 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Yaralama suçundan 3 Yıl 1 ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.I. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Karşılıksız Çek suçundan 1 Yıl 2 ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Zorlama Hapsi suçundan 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.R. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

5607 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.İ. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Nevşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Z. isimli şahıs 31.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Hırsızlık suçundan 13 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E. isimli şahıs 01.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Suçluyu Kayırma suçundan 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 01.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Basit Yaralama suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Taksirle Yaralanmaya Neden Olmak suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.D. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezasından dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs 02.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Tekirdağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Ş. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Yaralama suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Askeri Ceza kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Konya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 03.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Hırsızlık suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.T.F isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Konya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Karşılıksız Çek suçundan 8 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.E. isimli şahıs 04.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Zorlama Hapsi suçundan 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs 05.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesinde 05.01.2020 günü Uyuşturucu madde Bulundurmak suçundan dolayı C.K. isimli şahıs 05.01.2020 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesinde 05.01.2020 günü 6136 S.K.M. suçundan dolayı K.M. isimli şahıs 05.01.2020 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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