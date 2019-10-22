Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen (39 kişi 14-20 Ekim 2019) tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Basit Yaralama suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Basit Yaralama suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Karşılıksız Çek suçundan 11 Ay hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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6136 S.K.M. suçundan 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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6136 S.K.M. suçundan 1 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.A.Ç. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Askeri Ceza kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Kütahya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.U. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 9 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Basit Yaralama suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T.K. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.S. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Kasten Öldürme suçundan 8 yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Gece Vakti Yağma suçundan 4 yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan ifadeye yönelik Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.G. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.E. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Basit Yaralama suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Birden Fazla Kişi ile Silahla Yağma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.İ. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Solhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Basit Yaralama suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Tehdit suçundan 4 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Yaralama suçundan 15 Yıl hapis cezasından dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.S. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezasından dolayı Kırıkhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 19.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 20.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesinde 17.10.2019 günü İkametten Hırsızlık suçundan N.Ö. isimli şahıs 17.10.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde 18.10.2019 günü İşyerinden Hırsızlık suçundan H.P. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E.G isimli şahıs 19.10.2019 günü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)