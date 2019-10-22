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22 Ekim 2019 Salı 12:59

Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 39 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen (39 kişi 14-20 Ekim 2019) tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Basit Yaralama suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Basit Yaralama suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Karşılıksız Çek suçundan 11 Ay hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

6136 S.K.M. suçundan 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

6136 S.K.M. suçundan 1 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.A.Ç. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Askeri Ceza kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Kütahya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.U. isimli şahıs 14.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 9 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Basit Yaralama suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T.K. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.S. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Kasten Öldürme suçundan 8 yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Gece Vakti Yağma suçundan 4 yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan ifadeye yönelik Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.G. isimli şahıs 15.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.E. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Basit Yaralama suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Birden Fazla Kişi ile Silahla Yağma suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.İ. isimli şahıs 16.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Solhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Basit Yaralama suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Tehdit suçundan 4 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Yaralama suçundan 15 Yıl hapis cezasından dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.S. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 17.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezasından dolayı Kırıkhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 19.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 20.10.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesinde 17.10.2019 günü İkametten Hırsızlık suçundan N.Ö. isimli şahıs 17.10.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde 18.10.2019 günü İşyerinden Hırsızlık suçundan H.P. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E.G isimli şahıs 19.10.2019 günü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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