Asayiş-44:
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25 Haziran 2019 Salı 13:36

Malatya Emniyeti 40 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 40 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 40 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 43 kişi 17 ile 23 Haziran 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Dolandırıcılık suçundan 7 yıl 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Hakaret suçundan 1 yıl 5 ay15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.D. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Seyirden yasak olan kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetlerine müracaat etmemesi suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziosmanpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ö isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs 17.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 18.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.T isimli şahıs 18.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T isimli şahıs 18.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.M.K. isimli şahıs 19.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç isimli şahıs 19.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.T isimli şahıs 19.06.2019 günü Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.T isimli şahıs 19.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Yağma suçundan 6 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs 19.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.V isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Edremit Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E. E. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.A. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.I. isimli şahıs 20.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Karşılıksız yararlanma suçundan 10 ay cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.S. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T.A. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Hınıs Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.F. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.B. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.M. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Ç. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 21.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs 22.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Güroymak Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.G. isimli şahıs 22.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Yaralama suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Yumurtalık Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 22.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesinde 16.06.2019 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.K. isimli şahıs 18.06.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesinde 16.06.2019 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı İ.K. isimli şahıs 18.06.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesinde 16.06.2019 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı B.K. isimli şahıs 18.06.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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