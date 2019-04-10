Malatya Emniyeti 41 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi 01 ile 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No Yapılan İşlemler 1 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K.T. isimli şahıs 01.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 2 Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.U. isimli şahıs 01.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 3 Dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç isimli şahıs 01.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 4 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5 Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6 Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ö. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 7 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Karabük Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Y. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 8 Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 9 Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 10 Karşılıksız yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.V. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 11 Ailenin korunması suçundan 8 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 12 Taksirle ölüme sebebiyet vermek sucundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 13 Yağma sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.Y. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 14 Yağma sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 15 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Söke Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 16 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.A isimli şahıs 03.04.2019 günü Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 17 Şantaj suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 18 Taksirle yaralanmaya neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 19 Konut dokunulmazlığını ihlal etme sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 20 Konut dokunulmazlığını ihlal etme sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.A. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 21 Çek kanununa muhalefet sucundan 2 yıl 2 ay 20 gün cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 22 Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak sucundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 23 213 SKM sucundan 8 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.U. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 24 Taksirle yaralanmaya neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.G isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 25 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.T isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 26 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 27 Nafaka hükümlerine uymamak sucundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.I. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 28 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 29 Hırsızlık sucundan 1 yıl 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 30 Nafaka hükümlerine uymamak sucundan 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.K. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 31 Yaralama sucundan 3 yıl 1 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 32 Hakaret sucundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.U. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 33 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 34 Silahlı yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 35 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A. Ş isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 36 Yeşilyurt İlçesi Çavuşoğlu Mahallesinde 09.02.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı G.T. isimli şahıs 01.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 37 Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 04.04.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı K.G. isimli şahıs 04.04.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 38 Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 05.04.2019 tarihinde narkotik madde bulundurma suçundan dolayı A.S.K. isimli şahıs 05.04.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 39 Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 05.04.2019 tarihinde narkotik madde bulundurma suçundan dolayı O.E. isimli şahıs 05.04.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 40 Yeşilyurt İlçesi Kavaklıbağ Mahallesinde 05.04.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.I. isimli şahıs 05.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 41 Yeşilyurt İlçesi Kavaklıbağ Mahallesinde 06.04.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.S. isimli şahıs 06.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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