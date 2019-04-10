Malatya Emniyeti 41 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi 01 ile 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K.T. isimli şahıs 01.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.U. isimli şahıs 01.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç isimli şahıs 01.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ö. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Karabük Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Y. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Karşılıksız yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.V. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Ailenin korunması suçundan 8 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs 02.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Taksirle ölüme sebebiyet vermek sucundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Yağma sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.Y. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Yağma sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Söke Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.A isimli şahıs 03.04.2019 günü Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Şantaj suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Taksirle yaralanmaya neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 03.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Konut dokunulmazlığını ihlal etme sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Konut dokunulmazlığını ihlal etme sucundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.A. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Çek kanununa muhalefet sucundan 2 yıl 2 ay 20 gün cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak sucundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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213 SKM sucundan 8 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.U. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Taksirle yaralanmaya neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.G isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.T isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Nafaka hükümlerine uymamak sucundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.I. isimli şahıs 04.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Hırsızlık sucundan 1 yıl 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Nafaka hükümlerine uymamak sucundan 3 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.K. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Yaralama sucundan 3 yıl 1 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Hakaret sucundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.U. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Silahlı yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A. Ş isimli şahıs 05.04.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Yeşilyurt İlçesi Çavuşoğlu Mahallesinde 09.02.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı G.T. isimli şahıs 01.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 04.04.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı K.G. isimli şahıs 04.04.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 05.04.2019 tarihinde narkotik madde bulundurma suçundan dolayı A.S.K. isimli şahıs 05.04.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 05.04.2019 tarihinde narkotik madde bulundurma suçundan dolayı O.E. isimli şahıs 05.04.2019 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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40
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Yeşilyurt İlçesi Kavaklıbağ Mahallesinde 05.04.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.I. isimli şahıs 05.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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41
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Yeşilyurt İlçesi Kavaklıbağ Mahallesinde 06.04.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.S. isimli şahıs 06.04.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)