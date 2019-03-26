Malatya Emniyeti 42 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 42 kişi 18 ile 24 Mart 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S.E. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.B. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma suçundan ifadeye yönelik olarak Küçükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.İ.E. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.M.B. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.M. isimli şahıs 18.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 19.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 19.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Maden Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.A. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Çek kanununa muhalefet suçundan 4 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.F. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Yol kesmek suretiyle yağma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Hırsızlık suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün cezasından dolayı Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.Ç. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Yol kesmek suretiyle yağma suçundan 7 yıl 17 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Silahlı yağma suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Nazili Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Ailenin korunması suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs 20.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 21.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.U. isimli şahıs 21.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Hizmet nedeniyle güvene kötüye kullanma suçundan 4 gün cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Ö. isimli şahıs 21.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs 21.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs 21.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Kahta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.Ş isimli şahıs 21.03.2019 günü Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 21.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 9 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E.Ö. isimli şahıs 22.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 22.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs 22.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Çek kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Kocaeli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 22.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 23.03.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.T. isimli şahıs 24.03.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Battalgazi İlçesi Fırat Mahallesinde 01.01.2019 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı T.K. isimli şahıs 18.03.2019 tarihinde Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Battalgazi İlçesi Ücbağlar Mahallesinde 18.03.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.E. isimli şahıs 18.03.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Battalgazi İlçesi Ücbağlar Mahallesinde 18.03.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.K. isimli şahıs 18.03.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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40
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Battalgazi İlçesi Ücbağlar Mahallesinde 18.03.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.A. isimli şahıs 18.03.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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41
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Battalgazi İlçesi Halfettin Mahallesinde 20.03.2019 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı S.D. isimli şahıs 20.03.2019 tarihinde Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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42
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Battalgazi İlçesi İnönü Mahallesinde 23.02.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.G. isimli şahıs 22.03.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)