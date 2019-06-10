Malatya Emniyeti 43 Şüpheliyi Yakaladı

S.No Yapılan İşlemler

1 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 27.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs 27.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs 27.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Çek kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 20 gün cezasından dolayı Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.B. isimli şahıs 27.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 27.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Hırsızlık suçundan 5 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.U. isimli şahıs 27.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Hırsızlık suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.T. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D.K. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Kumar oynamak için yer veya imkan sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.G. isimli şahıs 28.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 29.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs 29.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Üst, ast veya arkadaşlarından bir şey çalmak suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 29.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Mühür bozma suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 29.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 29.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.S. isimli şahıs 29.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Kumar oynamak için yer veya imkan sağlamak suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.E. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Çocukları dilencilikte aracı olarak kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Doğubayazıt Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.R. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Bilişim sistemlerine hukuka aykırı müdahale suretiyle çıkar sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 30.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.P. isimli şahıs 31.05.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.S. isimli şahıs 01.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Taksirle yaralanmaya neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 03.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Rüşvet almak ve vermek suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.G. isimli şahıs 03.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Yoklama kaçağı olup 3 günden sonra yakalanmak suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 04.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Alkollü araç kullanma suçundan 1 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 04.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 9 ay cezasından dolayı Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs 05.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 07.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 07.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37 Kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.Ö. isimli şahıs 07.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs 09.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39 Çek kanununa muhalefet suçundan 16 yıl 9 ay cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.N. isimli şahıs 09.06.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40 Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesinde 30.05.2019 tarihinde kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan dolayı E.K. isimli şahıs 30.05.2019 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41 Battalgazi İlçesi Hamidiye Mahallesinde 30.05.2019 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı N.K. isimli şahıs 30.05.2019 tarihinde Yan - Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42 Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesinde 08.06.2019 tarihinde kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan dolayı S.Y. isimli şahıs 08.06.2019 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.